Cava | fissato nuovo incontro per l’Aperitivo Scientifico

Venerdì 12 aprile 2024 a partire dalle 18 a Cava de' Tirreni si terrà il quarto appuntamento della mini-rassegna Aperitivo con la Scienza sul tema "Polizia scientifica e falso documentale", un'iniziativa di divulgazione promossa da Scientia, in collaborazione con Centopagine Libreria Indipendente. L'evento vedrà come relatrice la dottoressa Anna Della Rocca, dirigente chimico della polizia scientifica. Durante l'iniziativa si parlerà dei sistemi di anticontraffazione inseriti nelle banconote e nei documenti d'identità, e di come possano essere verificabili anche ad occhio nudo. La partecipazione è gratuita; è necessaria la prenotazione tramite modulo compilabile dai canali social di Scientia o recandosi in Corso Umberto I 293 presso la Libreria Centopagine.