Castellammare di Stabia in festa | la Juve Stabia è in B

(Di lunedì 8 aprile 2024) Aè già. Lapareggia 0 – 0 il derby con il Benevento e gli basta per essere promossa matematicamente in Serie B con tre giornate di anticipo. Gli Stabiesi di Guido Pagliuca, grazie al punto contro la seconda della classe, fanno ritorno in cadetteria dopo 4 anni. In città, dove in maniera sobria s’è atteso per festeggiare, l’entusiasmo è stato incontenibile. Cori e caroselli, con la squadra attesa allo stadio Menti per i festeggiamenti. L’arrivo della squadra, per questioni di ordine pubblico, è atteso attorno alla mezzanotte. L'articolo proviene da Terzo Tempo Napoli.