Cassano senza freni | attacco durissimo a De Laurentiis | avete sentito?

(Di lunedì 8 aprile 2024)spara a zero su Dee la gestione del Napoli post scudetto: le sue dichiarazioni in diretta fanno discutere. La stagione post scudetto del Napoli non sta di certo rispettando le aspettative dei tifosi. La zona Champions, nonostante la vittoria contro il Monza di ieri, è ancora piuttosto lontana. L’obiettivo stagionale, arrivati a questo punto della stagione, è diventato molto difficile da centrare. Calzona deve mettere in atto un’impresa memorabile. Il secondo tempo di Monza, con quattro gol in tredici minuti, può essere un buon punto di partenza per raddrizzare quantomeno quest’ultimissima parte di stagione. Gli addetti ai lavori in questi mesi hanno ricercato i colpevoli della situazione in casa Napoli. Prevale perlopiù la tesi secondo la quale sono state sbagliate praticamente tutte le scelte fatte in estate dal presidente De ...