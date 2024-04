CASSANO | MA CHE DICI?! ZITTITO su LEAO e THEO HERNANDEZ! Ultime Notizie Milan

L’attaccante del Milan Rafael Leao è stato criticato dall’ex calciatore Antonio Cassano e la sua risposta non si è fatta attendere… “Quando giocavo io 10, 15 anni fa lui non poteva giocare neanche ... (dailymilan)

Frosinone, Cittadella Cielo e giovani volontari: incontro con il commissario dell'Aig - La Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti di Frosinone ha ospitato ieri Federica Celestini Campanari, commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù ...ilmessaggero

Milan, doppio attacco a Leao. De Paola durissimo su CASSANO. E Pioli - «La Juventus gioca alla carlona. Allegri come Mourinho, si mettono in difesa e non fanno gioco. La Serie A un campionato farlocco senza qualità» Antonio CASSANO senza freni alla Rai. In collegamento a ...informazione

Allarme Fiorentina, digiuno da gol: “Belotti non ha risolto il problema” - Una stagione ancora una volta da dimenticare per Bolotti. Partito a mille con la maglia giallorossa, con l’arrivo di Lukaku il Gallo si è lentamente rispento, sedendosi in una panchina che, per la sua ...footballnews24