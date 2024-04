Cassano critica Leao e lo paragona a Lobotka | lui gli dà del pagliaccio sui social

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Rafaelnon ha evidentemente gradito le parole di Antonioalla Domenica Sportiva e questa mattina ha postato il video del suo intervento con le emoticon del “”, per sottolineare la sua idea.in studio aveva detto sull’attaccante del Milan “In passato sei stato un po’ severo sudicendo che è tanto fumo e niente arrosto, ti sei ricreduto? “Assolutamente no. Continuo a pensarlo, perché se vado a vedere come esterno l’anno scorso Rashford fa 26 gol e gioca in un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Kvaratskhelia arriva e fa un campionato meraviglioso facendo le due fasi. Foden, ha un anno in meno e quest’anno ha già fatto 21 gol e 10 assist; parliamo di cosa? Siccome in Italia il campionato non è buono il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente ...