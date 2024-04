Cassano critica De Laurentiis e il Napoli | clamorosa risposta di Edo – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) Clamoroso attacco di Antonioad Aurelio De: ladel figlio Edoardo non si è fatta attendere. Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, in cui ha individuato in Dela causa principale per cui ilnon è riuscito ad affermarsi sui grandi livelli dello scorso anno. L’ex Real Madrid ha fermamente affermato la sua posizione in merito e le sue dichiarazioni sono chiare e dirette: “Il disastro lo ha fatto Aurelio De. Lui pensava di aver vinto lo scudetto da solo, ma non ha capito che con Spalletti lui contava zero“.ha poi in seguitoto le scelte della società nei prima che hanno anticipato la corrente stagione e nel corso di quest’ultima. ...