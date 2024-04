Cassano alla Rai | «Il disastro del Napoli è tutta colpa di De Laurentiis»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Antoniosenza freniRai. In collegamentoDomenica Sportiva ha sparato a zero su Allegri, Mourinho e il calcio italiano. Le sue parole riportate da FanPage. Interrogato sulla prestazione della Juventus contro la Fiorentina,senza peli sulla lingua, dice quello che pensa: «La Juventus giocacarlona, non fa tre passaggi di fila. Ha 17 nazionali ma a febbraio è già fuori dlotta scudetto, con tanti punti di svantaggio. Allegri ha sempre detto che il calcio è una cosa semplice e che contano i risultati. Allora che ci fa ancoraJuve? Avrebbe dovuto fare un passo indietro già l’anno scorso… lui che non vince da 3 anni. E prende 10 milioni per non vincere». Ildel...