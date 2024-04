Leno espugna Malo in un finale palpitante e, approfittando del ko della Securfox in casa di Cassano , mette virtualmente le mani sulla vittoria del girone. Coach Onelli, fra gli ex della gara ... (sport.quotidiano)

Cassano alla Domenica Sportiva come fosse la Bobo TV, non riescono a gestirlo: è un fiume in piena - Antonio Cassano in diretta sulla Rai come fosse ancora alla Bobo TV, utilizza lo stesso linguaggio. Ne ha per tutti: attacca Allegri, De Laurentiis, Mourinho e Leao. E lo studio non sempre riesce a ...fanpage

Padre, madre e due figli aggrediti da venti bulli. Il figlio disabile e la trappola della baby gang - Il ragazzino era stato derubato e la famiglia voleva recuperare la refurtiva ma è stata circondata ...ilgiornale

Danni e raid a "Scento": "Esasperati dai pusher. Il Nosu li controllava" - Danni e furto nel ristorante "Scento" a Pisa. Il proprietario chiede controlli mirati contro gli spacciatori. Fondo cassa rubato, presenza di delinquenti preoccupa.lanazione