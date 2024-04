Caso Yara | stabilita la data per la revisione dei reperti dei legali di Massimo Bossetti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bergamo. Idi, condannato in via definitiva per l’omicidioGambirasio, potranno vedere idel procedimento sabato (13 maggio) davanti alla Corte d’assise di Bergamo. La fissazione dell’udienza arriva dopo la decisione della Cassazione di giudicare inammissibile l’istanza con la quale la difesa del muratore di Mapello chiedeva di poter sottoporre ad accertamenti idell’indagine e non solo visionarli. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Caporini chiedevano di effettuare loro analisi, tra l’altro, sui leggings e gli slip della ginnasta tredicenne di Brembate Sopra sui quali venne isolato il Dna inizialmente identificato come ‘Ignoto 1’ e poi ricondotto proprio a. Tra il materiale sono presenti anche i campioni di ...

“Se ho parlato con Bossetti ? Certo, ci siamo sentiti questa mattina al telefono. Cosa può pensare un uomo che da sempre chiede di riesaminare il dna e non può farlo? È in uno stato di grande ... (notizie)

È per ora l’ultima tappa (ma non quella conclusiva) della lunga, estenuante vicenda giudiziaria sui reperti reperti legati alla tragedia di Yara Gambirasio. Il nuovo capitolo è stato scritto con ... (quotidiano)

