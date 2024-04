Caso Bergamini | Gianfranco Zola ascoltato in aula sull’ipotesi calcioscommesse | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ferrara, 8 aprile 2024 - Davanti alla Corte di Assise di Cosenza, nell'ambito del processo per la morte del calciatore argentano Denis, ucciso nel 1898 a 27 anni, questa mattina ha testimoniato anche, il famoso 'tamburino sardo', che ha militato nel Napoli e nel Chelsea. Una testimonianza velocissima per sottolineare “di non ricordare assolutamente nessuna conversazione con questo soggetto”. Il soggetto in questione è l'ex collaboratore di giustizia Pietro Pugliese, che in una precedente udienza del processo che vede alla sbarra la ex di, Isabella Internò, per concorso in omicidio premeditato, aveva tirato in balloe anche l'ex compagno di squadra di, Michele Padovano e alcuni giornalisti, perché a suo dire informati del movente ...