Caso Bari | Piantedosi | Si vota a giugno | nessuno slittamento per gli ispettori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le elezioni anon subiranno slittamenti. Lo confermano al Foglio fonti del Viminale. Dalle parti del ministro dell'Interno Matteosono categorici: “E' del tutto priva di fondamento e insussistente l’ipotesi di unoa novembre delle elezioni amministrative per il Comune digià previste per la tornata delprossimo". Dunque il voto per eleggere il successore di Antonio Decaro (Pd) resta fissato per l'otto e il nove. Le stesse fonti spiegano infatti che “il lavoro portato avanti dalla commissione di accesso non interferisce in alcun modo con lo svolgimento delle procedure elettorali”. Dal ministero dell’Interno fanno presente che "gli accertamenti della commissione, avviati per verificare gli eventuali infiltrazioni della criminalità ...