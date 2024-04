Caso Andrea Purgatori | “Medici negligenti | bastava l’antibiotico”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il giornalistaera affetto da un’endocardite ovvero un’infezione delle valvole cardiache che conviveva con un tumore ai polmoni. Per luiuna cura antibiotica per sarvargli la vita e nessuno deidella clinica privata Villa Margherita di Roma comprese la patologia da cui era affetto. Secondo il Corriere della Sera il cardiologo Guido L'articolo proviene da Il Difforme.

Continuano le indagini per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori , scomparso nel luglio del 2023. Per oggi era stato fissato l’incidente probatorio, nell’ambito del quale il ... (ildifforme)

Andreas Muller si è sempre definito un tipo molto tranquillo e anche sui social non ha mai scatenato polemiche o dato il via a discorsi che potessero creare discussioni con i suoi follower.... (leggo)

Andreas Muller ha risposto alle critiche rivoltegli dai follower dopo aver liberato alcuni palloncini all’aperto. Nel giorno di Pasquetta 2024, infatti, il ballerino aveva lanciato dei palloncini in ... (news.robadadonne)

“Anticontemporaneo”: la mostra a Milano dove riscoprire il fascino dell’antiquariato in chiave contemporanea - La città di Milano è già in fermento preparatorio per il Fuorisalone, con le sue migliaia di proposte ed eventi dedicati al design d’avanguardia. “Anticontemporaneo” apre le danze con una proposta alt ...primamilanoovest

I figli di Andrea Purgatori: «La sua morte Dai medici inspiegabili errori. Siamo increduli» - Per la prima volta in questi 9 mesi Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori si esprimono liberamente: «Come è stato possibile scambiare delle ischemie per delle metastasi cerebrali» ...roma.corriere

Bobbio, il libro dalle lezioni all'Università di Torino e l'ultima domanda: «Possono convivere l'atomica e il diritto internazionale» - Lunedì 8 aprile al Circolo una serata organizzata da Laterza dedicata al filosofo torinese e alle sue «Lezioni sulla guerra e sulla pace» ...torino.corriere