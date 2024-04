Casnigo | scontro auto-moto | muore un uomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024). Undi 57 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato poco prima delle 18 di lunedì (8 aprile) lungo la Statale 671, nel territorio di. La dinamica è ancora da chiarire ma le prime informazioni parlano di unotra unae un’. Coinvolto anche un altro. Sul posto sono intervenute ambulanza emedica, ma per il 57enne non c’era più nulla da fare.