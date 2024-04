Cartelle esattoriali via Pec | sono valide anche senza la firma digitale

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Corte di Giustizia Tributaria ha stabilito, andando a confermare l’orientamento già delineato dalla Cassazione, che la cartella esattoriale emessa via Pec, posta elettronica certificata, non ha bisogno necessariamente della. Questo vuol dire che leche vengono trasmesse via Peccomunque riferibili all’organo amministrativo che le ha emesse,se quest’atto dovesse essere non munito dellavia Pec, non serve laNella sua sentenza numero 113/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha ricordato che l’articolo 25 del DPR 602/1973, relativo alla riscossione delle ...

Cosa succede alle cartelle esattoriali non riscosse? La risposta che stiamo per darvi potrebbe sembrarvi inaspettata, eppure è proprio quello che accade . cartelle esattoriali non riscosse, Cosa ... (ilcorrieredellacitta)

Cartelle esattoriali , quali sono le Conseguenze in caso di mancato pagamento della rateizzazione concordata. I dettagli. Può capitare che chi decida per un pagamento rateizzato di una cartella ... (cityrumors)

Arrivano delle novità sul Fisco e le Cartelle Esattoriali : non ci saranno più. Sono tre i nuovi strumenti per non pagare più i debiti . Il Governo si è messo al lavoro sull‘attesa riforma del Fisco. ... (cityrumors)

Cartelle esattoriali o tasse non pagate, come pagare a rate e quante se ne possono saltare - Ecco come evitare la decadenza tra Cartelle esattoriali e debiti con Agenzia delle Entrate, pagati a rate e con rate saltate.investireoggi

Dalle campagne alle città, si estende in Sicilia la crisi idrica - Il provvedimento è rivolto ai sindaci dei Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Sarà compito degli amministratori, poi, adottare i contenuti indicati nel ...tg24.sky

John Balzarini, l'ex «re delle pentole», irreperibile ma solo per i magistrati: annullato processo per bancarotta - L'imprenditore dal 2009 vive in Svizzera ed è iscritto all’Aire. Dal 2011 e per 19 udienze nessuno l'ha cercato: ora nuovo processo, ma arriverà la prescrizione ...roma.corriere