Caro carburante | benzina e diesel alle stelle in Toscana Ecco perché aumentano i costi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 – Come possiamo vedere il prezzo dei carburanti ha raggiunto livelli altissimi. Ovviamente il fenomeno investe anche tutta la, con massime che arrivano quasi a 2,5 euro per il servito e quasi 2 euro per il self. Le cause di questa nuova impennata sono molteplici e derivano da una complessa situazione internazionale che influisce direttamente sul prezzo del petrolio e dei suoi derivati come i carburanti. Le cause Meno petrolio sul mercato: i paesi Opec+ (Russia, Messico, Kazakistan, Azerbaijan, Bahrein, Brunei, Malesia, Oman, Sudan, Sudan del Sud) hanno previsto un imminente taglio della produzione del petrolio, che quindi non sarà pù disponibile sul mercato, facendo così slittare verso l’alto il prezzo di quello disponibile e di conseguenza anche quello dei carburanti Meno petrolio Russo: la Russia è uno dei maggiori esportatori ...