“Carlo li ha mandati in crisi” Il retroscena su William e Kate | “Molta ansia per questa situazione”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)indopo la malattia di Re. Non è certo un periodo felice per la famiglia reale alle prese non solo con il tumore del sovrano, ma anche con le difficili condizioni di salute diMiddleton. Proprio su quest’ultima le illazioni si sono moltiplicate da quel 17 gennaio giorno dell’intervento all’addome. Finalmente la principessa del Galles ha fatto chiarezza. La moglie del principeha spiegato di dover lottare contro un tumore. Sembra che sia stata costretta a farlo per paura di una fuga di notizie. Ora si viene a sapere che “avrebbe stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue“. Nel frattempo si torna a parlare del difficile rapporto trae il fratello Harry. E adesso una nuova pesante ...