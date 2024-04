Carlo Conti | la confessione a sorpresa spiazza | “Mia moglie se ne lamenta…”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Personaggi tv. “Vivo alla giornata”., la: e suasi lamenta –è tornato su Rai Uno in prima serata con la nuova edizione del suo storico show “I Migliori anni”. La prima puntata è stata seguita mediamente da poco più di 3 milioni di spettatori a casa pari al 20,22% di share. Un buon risultato per il popolare conduttore toscano, che ha rilasciato un’intervista al settimanale “Gente”. (nua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Belen, ritorno di fiamma con De Martino? Spunta un incontro speciale Leggi anche: Diletta Leotta cacciata dal locale “estremo”: brutta disavventura per leidurante la conversazione al magazine “Gente” ha ...

La serata di sabato 6 aprile 2024 è ricca di programmi interessanti per il grande pubblico. In particolari a scontrarsi c’è la terza puntata del serale di Amici. Maria De Filippi , in onda su Canale ... (dilei)

Brutta notizia per Carlo Conti , il conduttore è stato informato nella prima mattinata di oggi domenica 7 aprile. Ieri sera la prima puntata di I migliori anni. Il programma, per chi non lo ... (caffeinamagazine)

Borgosesia: Per i “I Venerdì della Cultura” una suggestiva serata sui Castelli valsesiani - Venerdì 12 aprile, per la rassegna “I Venerdì della Cultura”, il Comune di Borgosesia in collaborazione con la Consulta della Cultura “Agorà”, presenta una serata di grande suggestione: “Castelli Vals ...valsesianotizie

Carlo Conti confessa: “Vivo alla giornata” e sua moglie se ne lamenta - I Migliori Anni: il conduttore ha rivelato di vivere alla giornata, ma la moglie non è contenta Carlo Conti è tornato su Rai Uno in prima serata con la ...lanostratv

ATP Monte-Carlo, Sinner: "Torneo diverso, c'è sempre qualche sorpresa" - Le parole di Sinner alla vigilia del torneo nel Principato: "È un torneo diverso perché non c'è molto tempo per adattarsi alla superficie, qui c'è sempre qualche sorpresa. Dal ko con Rune in semifinal ...sport.sky