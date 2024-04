Carlo Amleto il re delle parole | “Quella che non può mancare nei miei spettacoli? Grazie”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per ascoltare la nuova puntata di “Un giorno a Milano”, registrati gratuitamente sul sito (cliccando su “Accedi” in alto a destra). Il podcast nasce nella redazione de Il Giorno ed è dedicato al capoluogo lombardo. In onda tre volte alla settimana, si prefigge di esplorare tutte le sfumature e le vibrazioni della vivace metropoli italiana. Milano, cuore pulsante del design, della moda e dell'innovazione, si svela in ogni episodio attraverso le sue strade trafficate e i suoi quartieri dinamici. Tutte le puntate sono disponibili a questo link.

Carlo Amleto è un trentenne siciliano salito alla ribalta con il suo irriverente Tg Zero con il quale si è esibito recentemente a Zelig. Carlo Amleto , il successo con Tg 0 Stasera l’artista ... (metropolitanmagazine)

Da Shakespeare ai Momix passando per i classici, ma anche Jazz e Rumors Festival: presentata l'Estate Teatrale Veronese - In programma dal 21 giugno al 20 settembre 2024 ci sono oltre cinquanta serate di spettacolo con grandi artisti italiani ed internazionali. Giugno sarà il mese della musica live, mentre ad agosto torn ...veronasera

Splendida Cornice, le pagelle: gli astronauti non fanno l’amore (voto 5), Botteri s’imbuca alle feste (voto 8.5) - Forse lo avevamo sottovalutato. Anzi, siamo portati a pensare che sia andata così. Solo sette giorni fa, il comico Carlo Amleto e il suo Tg Zero, già visto in diversi lidi tv da Zelig a Prime Video, ...corriere

Ascolti tv del 4 aprile, Gabriel Garko senza memoria in Se potessi dirti addio - Su Canale 5 in “Se potessi dirti addio” viene finalmente svelata l’identità del paziente 13. Su Rai 1 il cast è stellare per il film “Purché finisca bene”.dilei