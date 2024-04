Caressa | “Milan | Pulisic è il miglior acquisto di tutto il campionato”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fabio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Christian, attaccante del

Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Stefano Pioli e sulle prospettive del Milan in questa stagione (pianetamilan)

Costacurta: "Juve, nel secondo tempo qualcosa non è andato a livello mentale" - Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale, non ha nascosto le proprie perplessità sulla prestazione offerta dalla Juventus ...tuttojuve

Leao contro Cassano: gli dà del pagliaccio sui social - Antonio Cassano, ai microfono della Domenica Sportiva, ha duramente criticato l'esterno d'attacco del Milan Rafael Leao ...tuttonapoli

Real Madrid-Manchester City dove vederla: Champions show in tv e streaming - Real Madrid-Manchester City tv, quarti di finale di Champions League martedì 9 aprile al Bernabeu, dove vedere la partita in tv e streaming ...affaritaliani