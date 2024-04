Carabinieri uccisi | «Si inaspriscano le pene contro chi guida sotto effetto di alcol e droga»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nancy Liliano eral’di cocaina e alcool quando, alladella sua Range Rover Evoque, ha travolto e ucciso due. Un impatto devastante che non ha lasciato via di scampo al maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, all'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni ed ha causato il ferimento del maresciallo Paolo Volpe, ricoverato alll'ospedale di Battipaglia, in pericolo di vita. Nancy Liliano, appena uscita di prigione per reati legati allo spaccio di, è stata trasportata presso l'ospedale "San Francesco d'Assisi" di Oliveto Citra, risultando positiva all'alcool test con un tassoico rilevato di 0,54 nel sangue e al consumo di cocaina. Condizioni che certamente hanno influenzato ladella giovane sollevando nuovi ...