Carabinieri uccisi nell’auto di servizio da una 31enne alla guida ubriaca e drogata | gravissimi un maresciallo e un altro automobilista VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Avevano 25 e 27 anni, iche sono statidal Suv che li ha travolti mentre erano nella loro auto disulla statale 91, nella zona tra Eboli e Campagna, nel salernitano. La morte di Francesco Pastore e Francesco Ferrara fa ancora più rabbia. Perché le viete dele dell’appuntato sono state spezzate da unache erasotto l’effetto di alcol e cocaina. Ma non basta: lache ha provocato pure il ferimento di un terzo carabiniere, il29enne Paolo Volpe, ricoverato in gravi condizioni, ha precedenti penali proprio per droga. Era da poco tornata in libertà dopo un condanna per traffico si stupefacenti: 5 anni fa è stata arrestata ...