Carabinieri morti | positiva a alcol e droga la 31enne alla guida del Suv

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia ( domani ) e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in ... (noinotizie)

Rocca di Papa, violento frontale sulla via dei Laghi: ferite 2 bimbe e la mamma. Le foto - Nel 2006 la via dei Laghi è risultata essere la strada più pericolosa del Lazio, secondo dati dell’ISTAT e dell’ACI che rivelano un rapporto di 0,227 morti per chilometro (6 morti nel 2006 su un ...ilcaffe.tv

Campagna, il sindaco Luongo sui Carabinieri morti: «I nostri eroi silenziosi figli di questa comunità» - «Sono morti due figli di Campagna», il sindaco Biagio Luongo esprime il cordoglio più sincero dell’intera comunità dove i due Carabinieri lavoravano. Lo facevano anche l’altra notte. E a Campagna la ...ilmattino

Carabinieri morti, positiva a alcol e cocaina la 31enne che speronato l'auto di pattuglia - La 31enne alla guida del suv Range Rover che sabato notte ha speronato l'auto di pattuglia su cui viaggiavano tre Carabinieri uccidendone due è risultata positiva ai primi test su alcol ...leggo