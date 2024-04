Carabinieri morti nell' incidente stradale | positiva a droga e alcol la donna del suv

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Un test preliminare avrebbe indicato la positività addelladi 31 anni che era alla guida del suv scontratosi con l'auto deia Campagna (Salerno), causando la morte di due militare. Saranno ulteriori esami tossicologici a stabilire con certezza se laera o meno sotto l'effetto di stupefacenti eici. Le indagini sono affidate alla poliziadella sottosezione di Eboli a fare luce sull'avvenuto lungo la statale 91 a Campagnaa tarda serata di sabato scorso. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, in cui hanno perso la vita i due militari dell'Arma, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, e quattro persone sono rimaste ferite ...

