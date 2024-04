Carabinieri morti nell’incidente | la 31enne alla guida del Suv positiva a cocaina e alcol

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sarebbe risultataai primi test sulache, sabato notte, lungo la strada statale 91 che collega Eboli con il comune di Campagna, in provincia di Salerno, è andata a scontrarsi contro l’auto deiprovocando la morte del maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni. Entrambi pugliesi. La donna, secondo Repubblica, avrebbe anche precedenti per spaccio.era stato gravemente ferito anche un terzo militare, Paolo Volpe, che si trovava a bordo della vettura di servizio. Nel frattempo proseguono le indagini da parte della Polizia Stradale di Eboli per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Ladel Ranger Rover, è ...