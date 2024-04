Carabinieri morti nel Salernitano | la donna positiva all' alcoltest

Ragazza trovata morta in una chiesa sconsacrata con profondi tagli al collo - Sembra un film dell’orrore, è un giallo su cui stanno lavorando i Carabinieri. La vittima, una donna sui 20 anni, è stata trovata morta in una ex chiesetta diroccata sulle montagne della Valle d’Aosta ...unionesarda

Carabinieri pugliesi morti nell'incidente di Salerno, i corpi ritornano nei paesi natali. Fissate le date dei funerali - I funerali di Francesco Ferraro , uno dei due giovani Carabinieri morti in un incidente stradale nel Salernitano nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, si ...gazzettadelsud

Carabinieri morti a Campagna, 31enne positiva ad alcol e cocaina. Domani i funerali di Stato in Puglia - «Occhio, occhio», sono state le ultime parole dei due Carabinieri prima dello schianto in cui hanno perso la vita. Erano le 23 di sabato notte, quando si è verificata una… Leggi ...informazione