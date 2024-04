Carabinieri morti nel Salernitano | la donna alla guida del Suv positiva ad alcol e droga

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024)nel: ladel Suv sarebbe risultataal test diTragedia neldove due giovani, Vincenzo Tempesta di 25 anni e Antonio Di Palma di 27 anni, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina tra i comuni di Eboli e Campagna. Secondo una prima ricostruzione, i due militari, originari rispettivamente di Manfredonia e Montesano sulla Marcellana, erano in servizio di pattugliamento a bordo di una gazzella quando, all’incrocio tra la SP179 e la SP447, sono stati travolti da un SUV che procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due ...