Carabinieri morti in incidente | la donna alla guida del suv positiva ad alcool e cocaina

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mentre in Italia infuria il dibattito sul nuovo Codice della strada, che promette tolleranza zero su alcol e droga, è arrivata una notizia choc che ha sconvolto l’Italia intera. Una, risultataall’alcoltest e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è schiantata contro un’auto deiuccidendone due. La tragedia si è consumata lungo la strada statale 91 che collega Eboli con il comune di Campagna. Leggi anche:, il dolore delle famiglie: “Innamorati della divisa” Chi sono le vittime Le vittime sono Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, originari rispettivamente di Manfredonia nel Foggiano e di Montesano Salentino in provincia di Lecce, prestavano servizio presso la caserma di Campagna e sono stati vittime di un sinistro mentre erano ...

La Procura ha rilasciato le salme dei due militari dell'Arma, che sono arrivate in Puglia in serata. oggi sono previsti i funerali .Continua a leggere (fanpage)

