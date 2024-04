Carabinieri morti | Francesco Ferraro aveva finito il turno | “Era rimasto per aiutare i colleghi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nuove e inquietanti rivelazioni stanno uscendo in queste ore che riguardano l’incidente mortale nel quale hanno perso la vita i duetra Eboli e Campagna: pare infatti chenon sarebbe dovuto essere lì in quantoilalle 22. La vittima però sarebbe rimasta perma purtroppo ha trovato la morte. “ilalle 22, ma anziché smontare e tornare a casa eraa fare compagnia ai, che terminavano a mezzanotte. Era fatto così”. Nella sede del comando provinciale di Salerno c’è sgomento e dolore. Non si parla che del tragico incidente avvenuto nella tarda ...