Carabinieri morti a Salerno | il VIDEO dell' incidente a Campagna | coinvolte 3 auto | donna alla guida del suv positiva ad alcol e droga - VIDEO

Storie che si intrecciano come nella trama di un film. Un?auto dell?Arma che incrocia il suv guidato da una giovane con un passato non molto ?pulito? e una tragedia che si... (ilmattino)

I funerali di Francesco Ferraro , uno dei due giovani Carabinieri morti in un incidente stradale nel Salernitano nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, si terranno domani mattina alle 10 nel suo ... (gazzettadelsud)

La tragedia senza fine di Fermina Cauto, marito e tre figli morti in quattro incidenti stradali - Nel 2002 la donna perse il marito in un incidente stradale sul lavoro, nel giro di pochi anni sono morti anche i tre figli per la stessa, tragica fatalità ...tgcom24.mediaset

Carabinieri morti in un incidente, la donna che ha causato lo scontro è risultata positiva ad alcol e cocaina - La donna di 31 anni che ha causato l’incidente nel quale sono rimasti ucccisi i Carabinieri Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, è risultata positiva all'alcoltest ed anche alla ...globalist

Carabinieri morti, la donna positiva ad alcol e droga - la 31enne alla guida del Suv che nella notte di sabato è andata a scontrarsi contro l'auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto ...ansa