Cara Schlein | Conte non aiuta la destra | Conte è la destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Su X, Francesco Cundari ha scritto: «Per tutti quelli che nel Pd ora si scandalizzano della slealtà, dei voltafaccia e del cinismo dic’è una sola parola. Bari. Plurale». Luca Sofri, sempre su X, ha commentato: «Insomma Bari sta dimostrando che per il PD allearsi col M5S non funziona e che cooptare quelli di centronon funziona: resterebbe quella vecchia idea di costruire un PD che si faccia votare e vinca le elezioni». Basterebbe fermarsi qui, anche perché non credo sia necessario argomentare ulteriormente ciò che abbiamo scritto fastidiosamente e senza sosta tutti i santi giorni per quattro anni di fila, e cioè che Giuseppeè la più grande impostura della politica italiana e chi da anni lo asseconda ha ormai raggiunto i requisiti necessari per richiedere e ottenere ...