Capua | prosegue il caos ZTL Antropoli | “Domenica era segnalata da una transenna”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ ancora polemica sul funzionamento della ZTL a. Come da ordinanza n. 151 del 27 novembre 2023, nel fine settimana nel Corso Appio avige la zona a traffico limitato. Il venerdì, sabato e festivi, il divieto di circolazione va dalle 19.00 alle 21.00; sempre il sabato ed i festivi, la ZTL è ancora attiva dalle 10.00 alle 13.00. Nel Corso Gran Priorato di Malta, invece, sempre per effetto dell’ordinanza n. 151 del 27 novembre 2023, la ZTL è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Da mesi il display che indica che la ZTL al varco di Corso Gran Priorato di Malta non è funzionante e circa un mese fa, lungo il Corso Appio, la ZTL è stata improvvisamente sospesa in una serata di pioggia. Dopo l’anomalia del non funzionamento, nella serata del 1 aprile, del display nel Corso Appio, angolo via Alviani ...