Caos in Consiglio comunale | salta la votazione sul regolamento sulla partecipazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 – Polemiche ein, a Firenze. E'ta lasul, motivo per cui la seduta si è chiusa causa mancanza del numero legale e l'atto ormai dovrà ripetere l'iter nella prossima consiliatura. Il, portato in aula dal presidente della commissione Affari istituzionali di Palazzo Vecchio Mario Razzanelli (Fi), contiene una serie di norme e articoli che regolano appunto i percorsi partecipativi del Comune. Al momento del voto tutti i consiglieri di opposizione, incluso Razzanelli che aveva presentato l'atto, hanno lasciato l'aula: “Su quattro articoli delmi sono reso conto che i miei colleghi della minoranza non erano ...