(Di lunedì 8 aprile 2024) Da venerdì 12 a domenica 14 aprile la prima tappa dideldidel 2024 terrà banco e l’Italia vorrà rispondere presente. La Direzione Tecnica ha diramato la composizione della squadra che prenderà parte all’appuntamento di. Sono 76 gli atleti che andranno a comporre la compagine tricolore, diretta dal DT Francesco Cattaneo e affiancato da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Santaniello (Capo Allenatore settore Paralimpico), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi ...

L’ Italia si ritrova a Varese per un raduno in programma dal 2 al 10 aprile. La Nazionale Olimpica e Paralimpica si ritroverà sul bacino lombardo per affinare la preparazione in vista dei prossimi ... (oasport)

Canottaggio, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Varese - Da venerdì 12 a domenica 14 aprile la prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio del 2024 terrà banco e l'Italia vorrà rispondere presente. La Direzione Tecnica ha diramato la composizione della sq ...oasport

Azzurri di Canottaggio, lariani in raduno a Varese - I portacolori lariani a Varese sono Aisha Rocek (Gruppo Sportivo Carabinieri), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-Canottieri Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Canottieri Moltrasio), Matteo Della Valle ...espansionetv

Per Maria Sole Perugino un bronzo al Memorial D'Aloja; si mette in luce anche Gabriel Manzi - Nuovo podio per Maria Sole Perugino, che si mette in luce e vince una medaglia anche al Memorial D’Aloja. Per la piacentina a Piediluco è arrivato un bronzo nel doppio pesi leggeri in coppia con Elisa ...sportpiacenza