Cannibalismo cosmico e dei irati | tutti i miti del sole nero

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Centinaia di migliaia di persone in Nord America rivolgono gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo dell'eclissi totale diche metterà nell'ombra una fascia chilometrica di territorio estesa dal Pacifico all'Atlantico. Ma non sempre in passato questo fenomeno astronomico è stato accolto con lo stesso umore di entusiasta curiosità dagli abitanti del Pianeta. Molte culture antiche credevano che ciò che accadeva nei cieli riflettesse eventi passati, presenti e futuri sulla Terra. Ciò era particolarmente vero per i Maya. Questo popolo amerindo considerava la distanza nello spazio e la distanza nel tempo come la stessa cosa. In altre parole, guardare lontano nel cosmo fungeva da sorta di portale verso il passato. Quando gli antichi Maya osservavano le eclissi, vedevano un evento per il quale sembrava che la luna mangiasse il. Lo ...