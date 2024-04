“Cani e gatti siano seppelliti con i padroni” | la proposta di FdI a Firenze Ecco dove è già possibile

(Di lunedì 8 aprile 2024) Consentire chee in generale gli animali domesticinella tomba di famiglia o nel loculo insieme ai loroo ai congiunti che li hanno preceduti. È la richiesta che il capogruppo di FdI al Comune di, Alessandro Draghi, ha avanzato nella risoluzione che rappresenta l’ultimo atto della consiliatura e che si rivolge alla Regione Toscana affinché legiferi in questo senso. Si tratterebbe di una legge che ha già dei precedenti: tanto la Liguria, quanto la Lombardia e l’Abruzzo infatti sono intervenute per consentire la tumulazione degli animali di affezione nei cimiteri comunali. Ladi FdI a: “possano esserecon i ...

