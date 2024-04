Campagna | incidente nella notte | morti due carabinieri

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 aprile 2024) Undisastroso. La scorsa, lungo la strada che collegacon Eboli, si è verificato uno scontro mortale, che ha coinvolto tre auto. A scontrarsi, poco dopo le 23, una gazzella dei militari dell’Arma (con a bordo tre uomini in divisa) e un Range Rover insieme ad un’altra vettura che, proprio in quel momento, stava transitando. Sul posto sono intervenute ben sei ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto idalla loro vettura. Per i due giovani in divisa, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il terzo, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale ad Eboli dov’è ricoverato in prognosi riservata. Nel terribilesono rimasti feriti la 31enne, N.L., alla guida del Range Rover, una passeggera 18enne e il 75enne alla guida della ...