Cammina a piedi sui binari | treni interrotti per due ore

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutova asuiferroviari verso la stazione di Napoli Centrale, e così ha provocato, sabato scorso, l’interruzione della circolazione deitra le 12 e le 14, con ripercussioni e ritardi sia sulla rete regionale che su quella dell’Alta velocità. L’uomo, come oggi si apprende dalla questura partenopea che ha diffuso la notizia, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Polizia ferroviaria. Alla loro vista, l’uomo ha tentato la fuga ed è stato poi bloccato dopo una colluttazione. Si trattava di un 34enne originario del Mali, con precedenti di polizia, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

travolto da un tir mentre cammina a piedi sul l’autostrada A16 Napoli-Canosa. È morto così un Trentenne nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 marzo, nel territorio di Venticano, in provincia di ... (teleclubitalia)

Una vacanza in cammino tra i sentieri più affascinanti d’Italia . È uno dei Trend dell’ estate 2024 per regalarsi un’autentica avventura, intensa ed unica. Camminando alla scoperta di luoghi ricchi di ... (laprimapagina)

Capo Sant’Andrea, la piccola isola nell’Isola d’Elba - Una zona dell'Isola d'Elba selvaggia e meno battuta dalle rotte turistiche, fatta di panorami spettacolari, sport all'aria aperta e natura rigogliosa ...viaggi.corriere

Alberto Castellò, il famoso peregrino por la paz, all’ostello di campi a Bibbiena - Vagnoli: “La nostra partecipazione attiva ai cammini e l’apertura di tre ostelli,sono tra le azioni positive che ci hanno portato a superare le 30 mila presenza turistiche e a superare tutti i record ...lanazione

Sofia Goggia da Fiorello: «La copertina con i due piedi sinistri Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton» - Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di "Viva Rai2!", il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona ...ilmessaggero