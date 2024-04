Calzona rifiuta la proposta di ADL Il mister ha un sogno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Francescorespinge l’ipotesi di restare al Napoli come vice del nuovo tecnico. Il tecnico calabrese ha unnel cassetto. ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Francescoha le idee chiare sul suo futuro: il ruolo di vice allenatore al Napoli non lo entusiasma affatto. Il tecnico calabrese, arrivato in prestito dalla Slovacchia per guidare gli azzurri fino a fine stagione, aspira a diventare capo allenatore titolare di una squadra. L’idea di restare come secondo del nuovo tecnico designato da Aurelio De Laurentiis “non fa fare salti di gioia” a, che tra “l’intristito e l’infastidito” ha respinto questa ipotesi. “Sarebbe un passo indietro nella mia carriera a 55 anni. Merito ben altra chiamata dopo questa esperienza da traghettatore”, ha ammesso con ambizione. Ildel tecnico di ...