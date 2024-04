Caltagirone | nei guai 25enne trovato in auto con la cocaina rosa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito del dispositivo generale di rafforzamento dei controlli di sicurezza, hanno eseguito mirate e capillari attività di vigilanza e controllo economico del territorio etneo. Le fiamme gialle della Compagnia di, in particolare, durante un’attività straordinaria di pattugliamento, nel corso dei molteplici controlli di polizia su strada, hanno individuato un giovane calatino in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti. Il venticinquenne incensurato che viaggiava sul sedile posteriore di un’, in compagnia dei familiari totalmente ignari di ciò che stava trasportando il loro congiunto, è statocon al seguito 11 grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina e 2 grammi di 2C-B, tutte accuratamente occultate sulla sua ...