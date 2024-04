Calhanoglu | «Rigore? Una prima volta per me! Parlato con Audero»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha permesso all’Inter di vincere un’altra partita per avvicinarsi all’obiettivo: ora sono otto i punti che mancano per l’aritmetica, e potrebbero bastarne anche meno. Dopo la vittoria per 1-2 sull’Udinese il giocatore haa Inter TV. GRAN SUCCESSO – La gioia di Hakandopo il gol in Udinese-Inter: «Credo che, quando si avvicina sempre più l’obiettivo, c’è un po’ più di attenzione e voglia di vincerlo. Abbiamo provato ad allargare il gioco, perché l’Udinese stava andando in contropiede. Mi dispiace per l’errore sul passaggio di Denzel Dumfries, poi un gol fortunato ma credo che nel secondo tempo siamo entrati bene. Meritavamo di vincere, perché non abbiamo mollato mai». PERFETTO – Ancora unsegnato per: «Per la...