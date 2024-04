Calhanoglu | «Rigore? Pressione per un motivo! Milan? No fuoco»

(Di lunedì 8 aprile 2024)è stato intercettato al Bluenergy Stadium dopo il triplice fischio di Udinese-Inter, sfida della trentunesima giornata di Serie A. Ecco di seguito la sue dichiarazioni a caldo a DAZNPOSITIVA – Hakanè intervenuto così dopo Udinese-Inter: «Credo che sia normale perché quando si avvicina l’obiettivo c’è più attenzione, non vuoi sbagliare, ci sono tane emozioni e sentimenti. Come avete visto quando è finita la partita abbiamo festeggiato perché è stata una vittoria importante. L’Udinese è una squadra molto dura e molto tosta. Il primo gol che hanno fatto è stato un mio errore, ma nel secondo tempo siamo entrati ben. Sulper la prima volta ho sentito un po’ di, tanti mi guardavano e avevano voglia che sbagliassi ma io ero concentrato sul fare gol. Lautaro ...

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L'Inter vince 2-1 in extremis sul campo dell'Udinese nel match che oggi chiude la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri passano in ... (dayitalianews)

Calhanoglu ha parlato al termine della partita tra Udinese-Inter, match valido per la trentunesima giornata di campionato. Il suo commento davanti ai colleghi di Sky Sport. ATTENZIONE ? Calhanoglu ... (inter-news)

(Adnkronos) – L'Inter vince 2-1 in extremis sul campo dell'Udinese nel match che oggi chiude la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri passano in vantaggio con Samardzic al 40', i ... (webmagazine24)

Calhanoglu: “Rigore Ho sentito un po’ di pressione. Quando l’obiettivo si avvicina…” - Ancora un Rigore fondamentale segnato da Hakan Calhanoglu. Un Rigore che nel secondo tempo ha dato il là alla rimonta dell'Inter ...fcinter1908

Calcio L'Inter batte anche l'Udinese - L’ Al Bluenergy i nerazzurri si sono imposti per 2-1 sull'Udinese grazie a una rete di Frattesi al 95'. Sotto 1-0 dopo 40' per la rete di Samardzic, ci ha poi pensato Calhanoglu a rimettere tutto in ...bluewin.ch

Udinese-Inter 1-2, pagelle: Mkhitaryan di lusso, male Dumfries, Frattesi decisivo, Okoye show - SERIE A - I voti ai protagonisti di Udinese-Inter 1-2 con le pagelle della partita: il migliore è Mkhitaryan, che gioca una partita straordinaria ...eurosport