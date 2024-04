Calenda vuole entrare nella lista Stati Uniti d' Europa | ma solo se escono gli altri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Che Carlosia probabilmente il più imprevedibile dei politici italiani è ormai cosa risaputa. La sua parola non è mai l'ultima, forse la penultima se non la terzultima. E Così, forse a causa dei sondaggi che lo vedono ancora lontano dalla fatidica soglia del 4 per cento necessaria per...

“Se ci metti troppi sapori, n’è più na bruschetta, e te se sfragna”, ha scritto su X l’attore Alessandro Gassmann per descrivere il campo largo, reduce dalle difficoltà in Piemonte e soprattutto in ... (ilfattoquotidiano)

Renzi non vuole battaglie e divisioni ma Calenda non cambia idea: ci vuole coerenza - In una recente dichiarazione Matteo Renzi ha risposto ad una nota condivisa dal partito di Carlo Calenda che chiedeva coerenza e serietà in merito ai candidati per le Europee.notizie

Renzi, basta battaglie nel fango. Azione, per noi serve coerenza - "Non mi avete visto fino ad oggi - e non mi vedrete nemmeno d'ora in poi - rispondere al chiacchiericcio di chi vuole sporcare questo progetto con una battaglia nel fango di basso livello. (ANSA) ...ansa

La solitudine di Calenda: «Io, matto contromano Meglio di certi accordi. Candidiamo gente che in Europa porterà una conclamata competenza» - Nega di sentirsi come il personaggio interpretato da Vittorio Gassman ne L’Audace colpo dei soliti ignoti, visto che i soliti ignoti — da Matteo Renzi a Emma Bonino — sono tutti assieme appassionatame ...informazione