Caleb Ekuban l' ha presa larga

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alla Serie A, e a segnare in Serie A con il Genoaci è arrivato prendendola, molto. E sì che era a Verona, sponda Chievo. È però dovuto passare per l’Albania, per l’Inghilterra e per la Turchia per avere una possibilità nel massimo campionato italiano. Perché per uno come lui è sempre stato normale osservare ciò che gli accade attorno, valutare gli spazi che si sono aperti, fiondarcisi dentro anche se questi sono verso le linee laterali. Non è scontato per una punta. C’è stato un momento nel qualeda Villafranca di Verona, provincia di Accra, Ghana, non lo voleva nessuno. Giocava bene, ma lo scartavano ai provini. Chi l’ha visto giocare giovanissimo nel mantovano dice ora al Foglio che “era forte forte, veloce, bravo coi piedi, una forza della ...

