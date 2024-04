Calciomercato Milan – Ouédraogo può arrivare? Dalla Germania dicono che …

Il Milan in passato ha seguito Assan Ouédraogo : Ecco la verità sul reale interesse dei rossoneri per il prossimo Calciomercato estivo (pianetamilan)

Guardiola: "Al Bernabeu non si gestisce, bisogna aggredire. Ancelotti Un grande" - Il tecnico del City alla vigilia della supersfida col Real Madrid: "Dimentichiamo il 4-0 dell'anno scorso, questa è tutta un'altra storia" ...gazzetta

Udinese-Inter 1-2, pagelle: Mkhitaryan di lusso, male Dumfries, Frattesi decisivo, Okoye show - SERIE A - I voti ai protagonisti di Udinese-Inter 1-2 con le pagelle della partita: il migliore è Mkhitaryan, che gioca una partita straordinaria ...eurosport

Udinese-Inter amara per Inzaghi: ne perde due per la prossima - Inter che esulta per una vittoria pesantissima con l’Udinese, Inzaghi avrà però due assenze per la prossima sfida: il motivo E’ successo di tutto, nel finale di Udinese-Inter. Nerazzurri che hanno ...calciomercato