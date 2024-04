Calciomercato Milan | l’Inter supera la concorrenza per Bento | Moncada lascia il colpo?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 aprile 2024)ladi tutti per il portiere del futuro: Geoffreylascia il colpo? Ildelsi prepara ad entrare nel vivo. Mancano infatti pochi mesi al via della sessione estiva e c’è già un derby conper un portiere di grande talento: parliamo diMatheus Krepski, estremo difensore dell’Athletic. Paranaense e della nazionale brasiliana. Quest’ultimo negli scorsi giorni era stato identificato come un possibile sostituto nel caso in cui Mike Maignan decidesse di lasciare il club di via Aldo Rossi. Sul giocatore in questione, però, nelle ultime ore sembra essersi posta in una situazione di vantaggio la squadra nerazzurra ...