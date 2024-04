Calciomercato Inter | fissato il prezzo di Arnautovic | la cifra

(Di lunedì 8 aprile 2024), un binomio che potrebbe dividersi già in estate. Ecco qual è larichiesta dai neroazzurri Il futuro di Markoè più in dubbio che mai. L’attaccante dell’non ha mai convinto nel corso di questa stagione. Dagli infortuni, tra cui quello serio sul finire dello scorso anno, e le troppe prestazioni sottotono (vedere l’andata

Stasera si chiude il turno di Serie A: l'Inter ospite dell'Udinese - La probabile formazione dell'Inter per la partita contro l'Udinese, valida per la 31esima giornata di Serie L'Inter è sempre più vicina al traguardo, ma ancora non è finita: nel posticipo di lunedì 8… ...informazione

Fenerbahce gioca con l'U19, il club 'atto ribellione' - Una finale di Supercoppa turca molto particolare, che ha ricordato quanto avvenne in Italia nella stagione 1960-'61 quando per protesta contro la federazione per una decisione della Caf, l'Inter decis ...ansa

Calciomercato Inter, terzo colpo a parametro zero in arrivo - Calciomercato Inter: c'è una nuova pista di mercato per l'Inter in vista della prossima stagione, un affare che rappresenterebbe eventualmente il terzo colpo a parametro zero ...sportpaper