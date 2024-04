Calcio Seconda | pari nel derby | vince l' Atletico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pisa 8 aprile 2024 – InCategoria, nel girone A, il Pontasserchio cade 2 – 1 sul campo della Filattierese quarta. Ora con i suoi quaranta punti la squadra metatese di mister Carboni è praticamente fuori dai giochi non solo per la posizione (settima) ma anche per la forbice dei punti che pare incolmabile. Gara proibitiva per gli Ospedalieri ultimi doveva essere e così è stata sul campo della Fivizzanese: la squadra giallorossa è stata travolta 4 – 1 dalla forte compagine locale. Tre vittorie, quattro pareggi e ben diciannove sconfitte per i pisani in questa stagione da matricola. IlSan Prospero Navacchio – Ponte delle Origini all’Arena San Prospero termina con un avnte 2 – 2. Locali dodicesi con ventotto punti, scavalcati purtroppo sia dal Monzone che dallo Sporting Camaiore. La sfida domenica ...