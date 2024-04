Calcio | rimonta Inter in terra friulana | Udinese battuta in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Al termine di una partita sostanzialmente ribaltata nella sostanza e nella forma, l’si avvicina ancor più allo scudetto battendo per 1-2 l’in trasferta nel lunedì dellaA 2023-2024, e segnatamente nella 31a giornata. Decisivo un gol di Frattesi in pieno recupero, valido per due punti in più (quindi tre totali, rispetto all’uno che era) rispetto a un attimo prima. E dire che ai 25.000 del Bluenergy Stadium (lo Stadio Friuli, per farla breve) quello che si presenta davanti è un valido spettacolo bianconero. Non solo perché respinge bene vari attacchi dell’, ma anche perché, al 40° minuto, arriva il gol del vantaggio con Samardzic. O meglio, con la conclusione del serbo che, deviata da Carlos Augusto, manda tutti in confusione quel tanto che basta per far sì che sia 1-0. A ...