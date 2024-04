Calcio Promozione | tre punti per l' Urbino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pisa 8 aprile 2024 – Dopo la pausa pasquale inl’Taccola espugna in trasferta Grosseto vincendo contro la formazione locale dell’Invicta Sauro al ‘Frida Bottinelli Brogelli’. Un successo che regala tree soddisfazione nella lunga trasferta maremmana. Pisani che vincono 0 – 1 grazie ad una rete del giovane Antoni. Sesto posto con trentasetteper la squadra di mister Taccola, locali che rimangono al nono posto con trentadue. Campionato che vede in testa l’incredibile sfida tra San Miniato Basso e Sestese.Questo il tabellino della sfida.Invicta Sauro: Nunziatini, Tavarnesi, Sabbatini, Raito, Savini, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Angelini, Greco. A disposizione Speroni, Affabile, Bianchi, Rossetti, Marruccia, Paccagnini, Berti, . All. De ...

