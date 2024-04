Calcio Prima | vince solo il San Giuliano | ma tutte sono imbattute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pisa 8 aprile 2024 - InCategoria dopo le feste cambia poco per la capolista San, che già campione e promossa in Promozione e con la Coppa in bacheca, è l’unica squadra pisana are. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ la Pecciolese passa in vantaggio per, ma la squadra di mister Roventini ribalta,pareggiando con Gremigni e poi siglando il gol del sorpasso e della vittoria grazie al solito centravanti Pesci. Protagonista anche il portiere Giacobbe che neutralizza un rigore e respinge anche la ribattuta del calciatore pecciolese. Pareggiano le altre quattro pisane. Il Calci divide la posta in palio con i livornesi del Montenero al Comunale di Via Tevere. Ospiti passati in vantaggio per primi, ma nel recupero il centravanti Toni ritrova la parità per la sua squadra. Calcesani ...